Selin Sayek Böke: İktidarın koronavirüsten korunması gerekenler listesinde emekçiler yok

Hepimizin dünyasının değiştiği çok aşikâr. 20 yaşın altında ve 65 yaşın üzerinde olanlar evden çıkamıyor ama 20 yaşın altında ve emeğiyle var olmaktan başka çaresi olmayanlar için bu geçerli değil tabii! Çünkü iktidarın koronavirüsten korunması gerekenler listesinde emekçiler yok! Dolayısıyla bir yanıyla da değişen hiçbir şey yok! Düzen aynı emek sömürüsü ilkesiyle devam ediyor, hem de daha vahşice – insanları kısa vadede ekonomi durmasın diye canları pahasına işe gönderiyor!

Selin Sayek Böke’nin yazısı