Selin Sayek Böke: Halk yeni borçların altına girerek müteahhitleri ayakta tutuyor

Tüm dünyada halklar salgının ortaya çıkarttığı gelir kaybı ve ekonomik belirsizlikten kendisini korumak için yeni borçlardan ve büyük harcamalardan kaçarken, hatta devletler halklarını bu belirsizlikten korumak adına yüklü doğrudan gelir destekleri verirken, Türkiye’de halk yeni borçların ağır yükü altına girerek müteahhitleri ayakta tutuyor. Yine Saray’ın havuz medyasının ‘müjdesine’ göre haziranın ilk üç haftasında geçen yılın aynı dönemine göre konut satışları 14 kat artıyor!

Sonuç? Faizlerin düşüşü enflasyonun artışına ama en önemlisi gelirlerin durağanlaştığı ve öyle olmaya devam edeceği bir dönemde halkın yeni borçlar yüklenmesine neden oluyor.

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Selin Sayek Böke’nin yazısı