Selin Sayek Böke: Halk işsizlikten ve borçtan kırılıyor, iktidar daha da çok finansallaşma diyor

Halk işsizlikten ve borçtan kırılıyor, iktidar daha da çok finansallaşma diyor.

Halk işini kapatmanın ve iflasların ağırlığı altında eziliyor, iktidar reel sektörü kurtarmak yerine halka Kanal İstanbul’a ortaklık vaat etmek peşinde koşuyor.

Reklam

Kuralsızlık, kurumsuzluk ve keyfilik düzeni hayatları yıkıyor, iktidar daha çok keyfilikle düzeni devam ettirmekte ısrar ediyor.

Halk ve iktidar arasında açılan bu makas bu kanun teklifi ile daha da çok açılıyor, halk güvencesizliğin ve düzenin yıkımının yükünü daha da çok hissedeceği bir geleceğe sürükleniyor.

Bu bir güvensizlik ve güvencesizlik bunalımı… Yarınlarımıza bugünden sahip çıkma sorumluluğumuz günden güne artıyor…

Reklam

Selin Sayek Böke’nin yazısı