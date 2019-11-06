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Yaramazlara biraz batar!

Selin Sayek Böke: Enflasyondaki göreceli düşüş politika başarısından kaynaklı değil

Enflasyondaki bu göreceli düşüş herhangi bir politika değişikliği veya başarısından kaynaklı değil. Uluslararası karşılaştırmalara göre veya tarihsel olarak yüksek olan enflasyona yol açan düzen değiştiği için düşmedi enflasyon. Geçen yıl aniden yükseldiği için o yüksekliğe kıyasla düştü. Bir diğer deyişle, enflasyon baz etkisi nedeniyle düştü.

Bildiklerimiz bununla sınırlı değil. Bu düşüşü iktidarın ve rejimin başarısı olarak sunacak, tartışmayı vatandaşın yaşadığı hayat pahalılığı gerçeğinden kopartarak bir algı üzerinden rejime başarı mal etmeye çalışacak bir siyasetle karşılaşacağımızı da biliyorduk. Zira gerçeklik-ötesi siyasetin altın çağında, gerçeklik-ötesi siyaset sahnelerinin her gün rejim tarafından yeniden kurulduğu bir coğrafyada yaşıyoruz.

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