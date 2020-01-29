Selin Sayek Böke: Düzeni değiştirmeliyiz, hep birlikte ve her yerde

Zamanın ruhu demokrasiye, hukukun üstünlüğüne ve insan haklarına sıkı sıkıya sarılmış olanlarla, bunları yıkıp geçecek şahsileşmiş ve keyfi düzenlerle dünyayı karanlığa gömmek isteyenlerin keskin mücadelesini vurguluyor.

Bu siyasi yarılmaya dair toplumsal farkındalık Türkiye’de de Avrupa’da da, dünya genelinde de çok yüksek düzeyde. Şimdi belki de öncülük etmemiz gereken, bu siyasi yarılmayı ortaya çıkartan düzeni değiştirme iddiasında toplumu buluşturacak bir yeni düzenin ilkelerinde ve mücadelesinde buluşmayı sağlamak. Türkiye’de de, Avrupa’da da, dünya genelinde de…

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Düzeni değiştirmeliyiz, hep birlikte ve her yerde!

Selin Sayek Böke’nin yazısı