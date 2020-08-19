Selin Sayek Böke: ‘Dış düşmanlar’ öyküleriyle günü kurtarıyor

Geçtiğimiz bir haftada Cumhurbaşkanı’nın damadı Hazine ve Maliye Bakanı Türkiye ekonomisinin içinde bulunduğu krizin nedenlerini ortaya koyan açıklamaları peşi sıra yaptı. “Dolar mı kazanıyorsunuz?” cümlesinde temsilini bulan gerçekler… (…)

Bu ağır kriz döneminde Saray rejiminin hakikatleri gizleyerek, ‘dış düşmanlar’ öyküleri yazarak, baskı ve zorbalıkla ekonomiyi yöneterek kendi iktidarlarını kurtarmaya odaklı günü kurtarmanın ötesine geçmeyecek vizyonu ülkeyi günden güne boğuyor.

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Bunları hepimiz biliyoruz zaten. Birlikte yaşıyoruz. Bu karanlığın gerçekliğinin üzerini asla örtemeyeceği mücadele gücümüzle, umudun gerçekliğini de birlikte yaşıyoruz uzun süredir. Umudun dayandığı gerçekliği kimi zaman kendimize hatırlatmayı gerektirecek kadar bir karanlığa rağmen: Yaşadığımız tüm sorunların çözümü var.

Selin Sayek Böke’nin yazısı