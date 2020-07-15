Selin Sayek Böke: Çıkışta olan işte bu borçluluk hâli

Cebindeki parasının eriyen değeri karşısında onu koruyacak bir sosyal devlet yerine Hanedanı koruyan parti devleti, doğrudan gelir desteği sağlamak yerine yeni borç yüklerinin altında eziyor halkı. Çıkışta olan işte bu borçluluk hâli. Halkın omuzlarına çöken, bugün nefes aldıran ama akciğerlerini bir daha nefes alamayacak kadar yıpratan bir borçluluk hali çıkışta olan. Nisan ve mayıs aylarında KOBİ’lerin bankalara olan kredi borcu 128 milyar lira artarak, 791 milyara çıktı. 552 bin KOBİ daha artık borçlu. Bankalara borçlu olan KOBİ sayısı 3 milyon 674 bine çıktı.

Selin Sayek Böke’nin yazısı