Selin Sayek Böke: Bu vahşileşmiş siyasi dinamik toplumsal güveni paramparça etti

Dondurma ahlaksız… Soğan vatan haini… Patates terörist… İntiharlar iktidara komplo…

Bu vahşileşmiş siyasi dinamik her şeyden önce toplumsal güveni paramparça etti. Karanlığın içinde umut parçalarına tutunup onları toplumla birlikte büyütmek için mücadele veren milyonların güçlü fısıltıları ‘vazgeçmeyelim’ diyor, istikrarlı bir biçimde.

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Vazgeçmeyelim, zira bu sorunları hep birlikte aşabileceğimiz bir yeni düzeni var edebilecek bir tarihe sahibiz biz. O tarihi geleceğe taşımak, bu çağın koşullarında var edecek müthiş bir insan potansiyelimiz, çok kendine has zenginlikleri olan coğrafyamız var bizim. Bunu hatırlatmalıyız kendimize ve birbirimize. Yeni bir düzeni kurabiliriz. Kurmalıyız.

Selin Sayek Böke’nin yazısı