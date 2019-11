Selin Sayek Böke: Biz kadınlar bu düzeni mutlaka değiştireceğiz

Erkek egemen düzende gücü elinde tutan erklerin oyunun kurallarını, hak tarifini, yaşam koşullarını gücü elinde tutan lehine yazdıklarını biliyorlar, yaşıyorlar. Bugünün güçlü olanları, güçlerinin yarın da var olması ve güçsüzlerin güçsüz kalmaya devam etmesi için her şeyi yapıyorlar.

Çünkü biliyorlar ki bugünün erkek egemen düzeninin yok saydığı biz kadınlar, bu düzeni değiştirmek için hayatın her alanında mücadelenin içindeyiz ve bir gün mutlaka bu düzeni değiştireceğiz. Gücü elinde tutan erke her şeyi söyletebilen cüret de, şiddeti hayatın her alanına yaymaktaki pervasızlıkları da, yüzlerine yansıyan hiddetleri de biz kadınların bu mücadelesinin sonucunu bilmelerinden; gücü kaybetme korkularından…

Selin Sayek Böke’nin yazısı