Selin Sayek Böke: Algı yöneten iktidar anlayışı, yıkımda kullandığı kepçelerle kurtarıcı pozu verdi

Giresun’da görülmemiş bir sel felaketi oldu. Canlarımızı yitirdik. Büyük bir afet yaşandı. Bilim insanları HES’lerin ve doğaya yapılan müdahalelerin bu afetin sorumlusu olduğunu doğruladı.

Ve maalesef bu talanın, bu hunharca doğa katliamının, bu yaşamı gözetmeyen karanlığın sonucunda ortaya çıkacağı öngörülen felaket yaşandı. Peki iktidar ne yaptı? Ölümlere ve yaralılara yol açan bu felaketin sorumlusunu buldu: Toprak! Ve algı yönetiminin bir parçası olarak Saray’ın bakanları, bu yıkıma hükmedenler bir kepçenin içerisine girerek fotoğraf çektirdiler. Oysa hükmedenler yıllarca o kepçelerle yıktılar, doğayı yok ettiler, bugünkü can kayıplarına yol açtılar… Ve krizleri çözen değil algı yöneten iktidar anlayışı hep yaptığı gibi kavramların da içini boşalttı; yıkımda kullandığı kepçelerle kurtarıcı pozu verdi… Nasıl ki demokrasi diyerek demokrasiyi yıktıysa, nasıl ki hukuk diyerek adaleti yok ettiyse, nasıl ki özgürlükler diyerek baskıyı dayattıysa…

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Selin Sayek Böke’nin yazısı