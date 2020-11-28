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Yaramazlara biraz batar!

Selin Nakıpoğlu: Ayıp diyerek erkek şiddetini görünmez kılamazsınız

Ayıp diyerek meçhul erkeklere parmak sallayıp adeta savaş rakamlarını bulan erkek şiddetini görünmez kılamazsınız. Şiddet hak ihlalidir, faillerin işlediği suçlar ayıp değil, bir cinse yönelik katliamdır. ‘Ayıp bir daha yapma’ gibi özneyi işaret etmeyen, faillerin eylemlerini hafifleten, temelsiz söylemler ile bir yere varılamadığı aşikâr.

Selin Nakıpoğlu’nun yazısı

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Osmanlı-Türk laikleşmesi: Ezber ve klişe sevgisinin yararsızlığı

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