Selin Nakıpoğlu: Ayıp diyerek erkek şiddetini görünmez kılamazsınız

Ayıp diyerek meçhul erkeklere parmak sallayıp adeta savaş rakamlarını bulan erkek şiddetini görünmez kılamazsınız. Şiddet hak ihlalidir, faillerin işlediği suçlar ayıp değil, bir cinse yönelik katliamdır. ‘Ayıp bir daha yapma’ gibi özneyi işaret etmeyen, faillerin eylemlerini hafifleten, temelsiz söylemler ile bir yere varılamadığı aşikâr.
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Osmanlı-Türk laikleşmesi: Ezber ve klişe sevgisinin yararsızlığı
Cesur devrimci kararlar, boşlukta değil, eninde sonunda bir toplumun sinesinde kabul gördüğü için şu ya da bu ölçüde başarılı olabiliyor. Türkiye’de olduğu gibi. Dolayısıyla eğer bugün laiklik ilkesinin iktidarca (ve sanırım muhalefetçe de!) yok sayılmasından kaynaklanan sorunlar varsa ki var, gelecekteki çözümünü de, toprağımızdaki laikleşme macerasının özgül niteliklerini düşünerek aramakta yarar olabilir…
Erdoğan, ‘Kapalı alanlarda dikkat edilmiyor’ dedi: Tedbir almaya mecburuz ve alacağız
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, yeni tedbirlerin gündeme gelip gelmeyeceğine ilişkin soruya, kapalı mekanlarda dikkat edilmediğini gördüklerini belirterek, “Tedbir almaya mecburuz ve alacağız” yanıtını verdi.
İçişleri Bakanlığı: Menemen Belediye Başkanı Aksoy görevden uzaklaştırıldı
İçişleri Bakanlığı, İzmir’in Menemen Belediyesi’nin, ‘zimmet’ ve ‘irtikap’ iddialarıyla ilgili soruşturma kapsamında tutuklanan başkanı Serdar Aksoy’un geçici tedbir kararı olarak görevden uzaklaştırıldığını duyurdu.
HSK, Yargıtay’a 11 yeni üye seçti
Hakimler ve Savcılar (HSK) Genel Kurulu, Yargıtay’a 11 yeni üye seçti.
Albayrak’ın Türkiye Varlık Fonu’ndaki görevi son buldu
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Hazine ve Maliye bakanlığından istifa eden Berat Albayrak’ın Türkiye Varlık Fonu’ndaki görevinin sona erdiğini bildirdi.