Selin 45 can aldığı İran’da 70 köy boşaltılacak

İki haftadır ülkede etkisini sürdüren aşırı yağışların neden olduğu sel felaketinin 45 can aldığı İran’da, Husiztan eyaleti sınırlarındaki 70 köyün boşaltılması kararlaştırıldı.

Fotoğraf: Reuters

Ülkenin batısı ve güneybatısının önümüzdeki günlerde de fırtına ve aşırı yağış etkisinde olacağını belirten yetkililer, Dez ve Kerha Nehirleri yakınlarındaki köylerin boşaltılacağını duyurdu. 70 köy boşaltılamadan önce onbinlerce kişinin güvenli yerlere yerleştirildiğini belirten yetkililer, bazı yerleşim birimleriyle iletişim kuramadıklarına vurgu yaptı.

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Onlarca yıl kuraklık yaşayan İran’da son birkaç hafta içinde başlayan şiddetli yağışlar ülkenin dört bir yanında hayatı felç etti. Ülkenin kuzeydoğusundaki Gülistan eyaletine bir günde, normalde bir yılda yağan yağışın yüzde 70’i düştü.

ABD yaptırımları nedeniyle yardımlar engelleniyor

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif’in Twitter’da, ABD yaptırımlarının afet bölgelerine yardım ulaşmasına engel olduğunu yazdı. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi de yardımlardaki aksamadan ABD’nin İran kurumlarına uyguladığı yaptırımları sorumlu tutarak şunları söyledi: “ABD insanlık dışı ve zalimce bir yaklaşımla selzedelere insani yardımların ulaştırılacağı tüm kanalları engellemiş durumda. Kızılhaç ve Kızılay gibi örgütler, yardımları İran Kızılayı’na ulaştıramadıklarını açıkladı. Uluslararası kamuoyu ve kuruluşlar bu acımasızca adıma karşı çıkmalıdır.”



