‘Selfie pozu veren’ goriller evlatlıkmış

Afrika ülkesi Demokratik Kongo’daki Virunga Ulusal Parkı’nda çekilen ve “İki goril selfie pozu verdi” diye sosyal medyanın gündemine düşen karenin öyküsü haber konusu oldu.

Fotoğraf: Virunga Ulusal Parkı

BBC’deki habere göre insan gibi iki ayak üzerinde duran ve bakıcıları elinde cep telefonunu tutarken arkasında durarak selfie pozuna dahil olan goriller, park sınırlarındaki bir ‘goril yetimhanesi’nde yaşıyor. 2007’de biri iki, diğeri dört aylıkken anneleri avcılar tarafından öldürüldüğünde evlat edinilen ikili bakıcılarını ‘ebeveynleri’ yerine koyuyor.

Reklam

Virunga Ulusal Parkı’nın müdür yardımcısı Innocent Mburanumwe, “Onlarla yıllardır ilgilenen bakıcılarını taklit ediyorlar, insan gibi iki ayak üzerinde duruyorlar” dedi.

İkilinin bakıcılarının arkasında aynı onun durduğu gibi durması ve dolayısıyla selfie pozu izlenimi vermiş olmasının çok sempatik bulunduğunu söyleyen Mburanumwe, “Bu kare çok yankı uyandırdı. Bu da hayvanlarla özellikle de gorillerle haşır neşir olmanın avantajı” dedi.