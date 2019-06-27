Selfie çekme çılgınlığı köpekbalığı saldırılarından beş kat fazla can aldı

Akıllı telefonlarla akla gelebilecek her yerde fotoğraf çekme çılgınlığı, özçekim dünyada bilinen adıyla ‘selfie’ ve ‘çubukları’ insanlığın hayatına girince başka bir boyut aldı. Konserde, plajda, uçurumun kenarında, dağın tepesinde ve insanoğlunun ayak bastığı her yerde selfie çekmek çoğu kişi için vazgeçilemez bir ‘eylem’ halini almış olabilir. Ancak, ‘işin tadını kaçırmak’ kazalara, hatta ölümlere neden oluyor. İstatistiklere göre 2011-2017 yılları arasında köpekbalığı saldırısından ölenlerin beş katından fazlasının ölümüne selfie çekme merakı neden oldu.

Bir Lübnanlı başkent Beyrut’ta, dev dalgaların önünde selfie çekiyor. Fotoğraf: Reuters (arşiv)

Hindistan Aile Tıbbı ve Temel Bakım dergisinin yayımladığı verilere göre Ekim 2011 ila Kasım 2017 arasında dünyanın dört bir yanında 259 kişi selfie çekerken öldü. Aynı zaman diliminde köpekbalığı saldırıları nedeniyle ölenlerin sayısı ise 50.

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1.3 milyar nüfusu olan ve 800 milyon akıllı telefon kullanıcısının bulunduğu Hindistan 159 can kaybıyla selfie çekerken ölenler listesinin zirvesinde yer alıyor. Selfie çekerken tren çarpan, kayıkta çekim yaparken alabora olması sonucu boğulanların olduğu Hindistan’da can güvenliği için çok sayıda ‘selfie çekilmeyen bölge’ ilan edildi.

Rusya listede, 16 ölümle ikinci, ABD 14 can kaybıyla üçüncü sırada yer alıyor. Köprüden ve yüksek binalardan düşenlerin çoğunlukta olduğu Rusya’da da polis, ‘Kendinizi tehlikeye atmadan selfie çekmenin yolları’ adlı kitapçık hazırladı.

ABD’de ise silahla selfie çekmek isteyenler kazayla kendini vurdu ya da uçurum kenarında dururken o anı ölümsüzleştirmek isterken düştü.