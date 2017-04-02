Diken

Yaramazlara biraz batar!

Selden kaçış

Ekvador’un Milagro kentinde yoğun yağışın sebep olduğu sel yüzünden çok sayıda kişi hayatını kaybederken, evler ve şehirdeki yapılar hasar gördü. (REUTERS/Henry Romero)

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