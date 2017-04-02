Selden kaçış

HDP Van Milletvekili Nadir Yıldırım, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Diyarbakır’da düzenlediği mitingin ‘simgesel bir işgal’ olduğunu belirterek, “Erdoğan, son Diyarbakır ziyareti ile AKP tarihindeki en büyük yıkımı yaşadı, çünkü beklediği ilgiyi göremedi” dedi.