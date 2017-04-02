Selden kaçış

Ekvador’un Milagro kentinde yoğun yağışın sebep olduğu sel yüzünden çok sayıda kişi hayatını kaybederken, evler ve şehirdeki yapılar hasar gördü. (REUTERS/Henry Romero)
Yaramazlara biraz batar!
İstanbul’da tedavi gördüğü hastanede kalp ve solunum yetmezliğinden geçen hafta 79 yaşında hayatını kaybeden oyuncu Halit Akçatepe için sahnede tören düzenlendi.
Darbe girişimi sırasında Meclis’i bombalayan F-16 pilotlarından Hüseyin Türk, yaşananları ‘terörle mücadele harekatı’ zannettiğini söyledi.
Siirt’in Şirvan ilçesinde Ciner Holding’e ait maden ocağında göçük sonucunda 16 kişinin hayatını kaybetmesine ilişkin hazırlanan iddianamede 11 kişi hakkında 15’er yıla kadar hapis cezası talep edildi.
HDP Van Milletvekili Nadir Yıldırım, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Diyarbakır’da düzenlediği mitingin ‘simgesel bir işgal’ olduğunu belirterek, “Erdoğan, son Diyarbakır ziyareti ile AKP tarihindeki en büyük yıkımı yaşadı, çünkü beklediği ilgiyi göremedi” dedi.
Muş’ta gözaltına alınan HDP Ağrı Milletvekili Dilan Dirayet Taşdemir, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.