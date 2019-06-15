Selde mahsur kalan kadın işçi hayatını kaybetti

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde öğle saatlerinde başlayan sağanak. sele neden oldu. Selde bir marketin deposunda mahsur kalan ve yaralı olarak kurtarılan iki kadın işçiden biri, hastanede hayatını kaybederken, denizde batan motorlu sandaldaki balıkçı itfaiye tarafından kurtarıldı.

Fotoğraf: DHA

Selde, Darıca’nın Nene Hatun, Fevzi Çakmak ve Kazım Karabekir mahallelerindeki bazı ev ve iş yerlerini su basarken, Nene Hatun Mahallesi Reşat Sokak üzerindeki bir marketin bodrum katı da su altında kaldı. Çalışanlar yemek yediği sırada meydana gelen sel nedeniyle iki işçi bodrum katında mahsur kaldı. İşçilerden Birsen Akbay kendi çabasıyla bodrum katının yol seviyesindeki penceresinin yanına gelerek yardım istedi. Vatandaşlar ve itfaiyeciler tarafından bulunduğu yerden çıkarılan Birsen Akbay, ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Bodrumda mahsur kalan Elif Urhal’a ise itfaiyenin yaklaşık 1,5 saat süren çalışması sonucunda ulaşılabildi. Urhal, itfaiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkarıldı. Ambulans ile Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Elif Urhal, burada yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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Yağış, balıkçı teknesini batırdı, balıkçı kurtarıldı

Darıca’da öğle saatlerinde başlayan ve sele dönüşen yoğun yağışta, araçlar göle dönen yollarda ilerlemekte güçlük çekti. Motoruna su kaçan bazı araçlar bozulurken, sahil kesiminde bulunan birçok yerde ise toprak kaymaları meydana geldi. Yağışın başladığı sırada denizde olan bir motorlu sandal battı. Evinin balkonundan sandalın battığını fark eden bir kadının ihbarı üzerine olay yerine giden itfaiye ekipleri, sandalda bulunan ismi öğrenilemeyen balıkçıyı kurtararak karaya çıkardı. Kıyıya gelen ambulans ile Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan balıkçının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Darıca’nın tamamında etkili olan yağış özellikle Nene Hatun, Piri Reis, Sırasöğütler ve Kazım Karabekir mahallelerinde büyük hasara yol açtı. Yolların göle döndüğü ilçede, birçok ev ve iş yerinin bodrum katları suyla doldu. Mahsur kalan vatandaşları kurtaran ve su baskınları ile mücadele eden itfaiye ekiplerine Gebze ve Çayırova itfaiyelerinden de takviye ekipler geldi. Yoğun yağış ve sel sonrasında Darıca’nın tamamında yaklaşık üç saat boyunca elektrik kesintileri oldu. Elektrik bazı mahallelere tekrar verilirken, birçok mahallede kesinti devam ediyor.

Acıpayam’daki selde otomobil ve traktör sürüklendi

Denizli’nin Acıpayam ilçesinde de, yağmur, sele yol açtı. Park halindeki otomobil ve traktör sel sularına kapıldı.

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Fotoğraf: DHA

Acıpayam’da, saat 16.00 sıralarında başlayan yağmur hayatı olumsuz etkiledi. Etkisini artırarak yağan yağmur, Kuyucak Mahallesi’nde sele dönüştü. Park halindeki otomobil ve traktör, sel sularına kapılarak sürüklendi. O anlar mahalleli tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Sel nedeniyle bölgedeki tarım arazilerinin de zarar gördüğü belirtildi.



