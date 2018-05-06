Selda Bağcan’dan, İnce’ye destek: Fizikçiler başarılı olur

Halk müziği sanatçısı Selda Bağcan, cumhurbaşkanlığı seçiminde CHP’nin adayı Muharrem İnce’ye destek verdi.
Instagram hesabına İnce ile çekilmiş bir fotoğrafını koyan Bağcan, “Sevgili Muharrem İnce.. Gönlümdeki aday sizdiniz zaten.. Fizikçiler her zaman başarılı olur…” yazdı.
İnce: Kürt meselesini Meclis’te çözeceğiz
İnce hamle: Mitinglerim yayınlanmazsa tv kanalları önünde miting yaparım
İnce bütün muhalefet adaylarını ziyaret edecek: Demirtaş dahil
İnce’den Erdoğan’a çağrı: Demirtaş’ı hapiste tutma, gel erkekçe yarışalım