Diken

Yaramazlara biraz batar!

Selda Bağcan’dan, İnce’ye destek: Fizikçiler başarılı olur

Share
Flip
WhatsApp
+1
Pin
Pocket
Shares 0

 

Halk müziği sanatçısı Selda Bağcan, cumhurbaşkanlığı seçiminde CHP’nin adayı Muharrem İnce’ye destek verdi.

Instagram hesabına İnce ile çekilmiş bir fotoğrafını koyan Bağcan,  “Sevgili Muharrem İnce.. Gönlümdeki aday sizdiniz zaten.. Fizikçiler her zaman başarılı olur…” yazdı.

Reklam

İnce: Kürt meselesini Meclis’te çözeceğiz

İnce hamle: Mitinglerim yayınlanmazsa tv kanalları önünde miting yaparım

İnce bütün muhalefet adaylarını ziyaret edecek: Demirtaş dahil

İnce’den Erdoğan’a çağrı: Demirtaş’ı hapiste tutma, gel erkekçe yarışalım

 

 

 

Share
Flip
WhatsApp
+1
Pin
Pocket
Shares 0

SON HABERLER

‘Üç fidan’ anıldı: ‘Duvarda adalet yazıyor, ona gülüyorum’

    Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan, idamlarının 46’ncı yıldönümünde mezarlarının başında anıldı. DHA’nın haberine göre 6 Mayıs 1972’de idam edilen üç isim için Ankara Yenimahalle’de bulunan Karşıyaka Mezarlığı’nda anma töreni yapıldı. Törene CHP teşkilatlarının, sivil toplum örgütlerinin ve bazı sendikaların üyeleri katıldı. Anma etikliğine katılanlar, sloganlar atarak, mezarlara karanfil bıraktı. Mezarlık içine kurulan […]

Cumhur ve Millet… Ha bir de Kürtler var…

Cumhur İttifakı (Kısakürek+Atsız koalisyonu), seçim yasasındaki değişiklikler ardından kuruldu ve belli ki hiç ummadığı bir başka seçim ittifakı ile karşılaştı: Millet ittifakı. Kürtler’in ulusun/halkın ‘eşit’ fertleri olduğunu düşünen çok sayıda insan da yaşıyor Türkiye’de.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...