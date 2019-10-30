Selçuk’taki 29 Ekim kutlamalarında eski başkan yeni başkana saldırdı

Cumhuriyet Bayramı kutlamaları sırasında Selçuk belediyesi eski başkanı Vefa Ülgür ve yanındaki bir kişi şimdiki Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel’e saldırdı.

Fotoğraflar: DHA

Selçuk ilçe merkezinde 29 Ekim kutlamaları için Cumhuriyet yürüyüşü ve fener alayı düzenlendi.

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DHA’nın haberine göre, yürüyüşün ardından Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, CHP Selçuk İlçe Başkanı Mehmet Karanfil, CHP’li belediye meclis üyeleri, partililer ve bir grup belediye çalışanı ile kırsal mahallerde düzenlenen kutlamalara geçti. Selçuk belediyesi eski başkanı CHP’li Vefa Ülgür ve beraberindeki kişi, köylüler ile halay çeken Başkan Sengel ve beraberindekilere saldırdı. Jandarma, olay sonrası Ülgür ve yanındaki kişiyi gözaltına aldı.

CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel konu ile ilgili sosyal medyadan bir açıklama yaparak saldırıyı kınadı. Yücel açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Kadının toplumdaki yerini hazmedemeyen kim varsa karşısındayız. Yapılan saldırı Filiz başkanımızın nezdinde, onu seçen, ona görev veren Selçuk halkına da yapılmıştır. Saldırıyı şiddetle kınıyorum. Yasal sürecin takipçisiyiz. Parti olarak da kendi disiplin mekanizmamızı çalıştıracağız. Örgütüm ve şahsım adına üzüntülerimi ve geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum”