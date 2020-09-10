Diken

Yaramazlara biraz batar!

Selçuk Türkyılmaz: Muhalefetin Mısır ve İsrail ısrarı

Muhalefet liderleri ve sözcüleri tarafından Mısır ve İsrail ile anlaşılması yönünde Erdoğan’a baskı yapılmaktadır. Muhalefet kanadından yapılan bu baskının gerekçesi izah edilmiyor fakat anlaşma sürekli gündemde tutuluyor. Muhalefet partilerinin İsrail ile Mısır’ı bir kefeye koyarak AK Parti’yi eleştirmelerini önemsemek gerekir.

Selçuk Türkyılmaz’ın yazısı

Reklam

SON HABERLER

Mütercimler imam hatiplilerden özür diledi

İmam hatipliler ile ilgili sözlerine ilişkin yeni bir açıklama yapan akademisyen Erol Mütercimler, “Yayınlanmış bölümü dinleyip kalbi kırılan, üzdüğüm tüm imam hatip lisesi mezunları ve şu andaki öğrencilerden çok özür diliyorum” dedi.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...