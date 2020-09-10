Selçuk Türkyılmaz: Muhalefetin Mısır ve İsrail ısrarı

Muhalefet liderleri ve sözcüleri tarafından Mısır ve İsrail ile anlaşılması yönünde Erdoğan’a baskı yapılmaktadır. Muhalefet kanadından yapılan bu baskının gerekçesi izah edilmiyor fakat anlaşma sürekli gündemde tutuluyor. Muhalefet partilerinin İsrail ile Mısır’ı bir kefeye koyarak AK Parti’yi eleştirmelerini önemsemek gerekir.

Selçuk Türkyılmaz’ın yazısı