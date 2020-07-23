Selçuk Türkyılmaz: ‘Barışalım, affedelim’ lafları FETÖ tavrının sürdüğünü gösterir

Bugün hâlâ FETÖ’yü cemaat başlığı altına dâhil ederek birtakım genellemeler yapan akademik çevrelerin sorunu açıklığa kavuşturduğu söylenemez. Onlar, darbe ve işgal girişiminden çok önce farklı yapılar içine sızmayı başarmışlardı. Örgütün en önemli amaçlarından biri, kendilerini ayrıştırmış olsalar da muhafazakârlık şemsiyesinden faydalanmaktır. Başka yapılarla ilgili eleştirel bir tutum takınmak ise tamamen ayrı bir meseledir.

Barışalım, affedelim, kucak açalım, topluma kazandıralım gibi laflar muhafazakâr aydının FETÖ konusunda geçmişteki tavrını sürdürdüğünü gösterir. Hâlbuki bu yapı kilisenin meselesiydi.

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Selçuk Türkyılmaz’ın yazısı