Selçuk Şirin: İşe doğa ve tarih dostu turizmle başlayabiliriz!

Mesele dönüp dolaşıp aynı yere geliyor! Son yıllarda ısrar ettiğim ve hep kendimi tekrar ettiğim için artık sustuğum şey: Doğal kaynaklarla kalkınma devri bitti. Artık kimin doğal kaynağı var yarışı yok, kim var olan kaynakları en iyi değerlendiriyor yarışı var. Tarihi dokusu, doğal güzellikleri, ören yerleri ile eşsiz bir memleketimiz var. Tüm dünyanın gıpta ile baktığı İstanbul gibi bir değere sahibiz. Ama bu değerlerin markalaşmaya ihtiyacı var. Bilime, tasarıma ihtiyacı var.

Türkiye eğer içinde bulunduğu ekonomik durağanlıktan çıkmak istiyorsa bir an önce katma değeri yüksek üretime geçmek zorunda. İşe doğa ve tarih dostu turizmle başlayabiliriz!

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Selçuk Şirin’in yazısı