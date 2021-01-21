Selçuk Özdağ’a yönelik saldırıda üç firari şüpheli hakkında yakalama kararı

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ’a yönelik saldırıyla ilgili firari üç şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Selçuk Özdağ, 15 Ocak’ta evinin önünde beş kişi tarafından saldırıya uğramış, olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan iki şüpheli, 19 Ocak’ta ‘kasten yaralama’ suçundan tutuklanmıştı.

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AA’nın edindiği bilgiye göre, saldırı soruşturmasını yürüten Ankara Başsavcılığı, Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğinden, saldırıyla ilgili aranan üç kişi hakkında yakalama kararı çıkarılmasını talep etti.

İstemi kabul eden hakimlik, şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkardı.