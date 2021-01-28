Selçuk Özdağ’a saldırıyla ilgili üç kişi daha tutuklandı

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ’a yönelik saldırıyla ilgili dün gözaltına alınan beş şüpheliden üçü daha tutuklandı.

Selçuk Özdağ, 15 Ocak’ta evinin önünde beş kişi tarafından saldırıya uğramış, şüphelilerden ikisi Ankara başsavcılığınca açılan soruşturma kapsamında tutuklanmıştı.

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Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından adliyeye getirildi. Soruşturmayı yürüten savcıya ifade veren şüphelilerden üçü tutuklama, ikisi adli kontrol talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Hakimlikçe sorgulanan şüphelilerden üçü tutuklandı, ikisi adli kontrolle serbest bırakıldı.