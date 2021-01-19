Selçuk Özdağ’a yönelik saldırı ile ilgili iki kişi tutuklandı

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ’a yönelik saldırıyla ilgili gözaltına alınan iki kişi tutuklandı.
Selçuk Özdağ, 15 Ocak’ta evinin önünde beş kişi tarafından saldırıya uğramış, şüphelilerden ikisi Ankara Başsavcılığınca açılan soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştı.
Ankara Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan A.G. ve G.T, sağlık kontrolünün ardından adliyeye getirildi.
Soruşturmayı yürüten savcıya ifade veren şüpheliler, tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
Hakimlik, şüphelileri ‘kasten yaralama’ suçundan tutukladı.
Selçuk Özdağ da adliyeye gelerek soruşturmayı yürüten savcıya ifade verdi.
Diğer şüphelilerin aranmasına devam ediliyor.