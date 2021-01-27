Selçuk Özdağ’a saldırı ile ilgili dört kişi daha gözaltına alındı

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ’a yönelik saldırı ile ilgili dört kişi daha gözaltına alındı.

Fotoğraf: Arşiv

Selçuk Özdağ, 15 Ocak’ta evinin önünde beş kişi tarafından saldırıya uğramış, şüphelilerden ikisi Ankara başsavcılığınca açılan soruşturma kapsamında tutuklanmıştı.

Reklam

Yeni gözaltılar Ankara Emniyet Müdürlüğü’nün Twitter hesabından duyuruldu.

Ankara Emniyet Müdürlüğü’nün, ‘27.01.2021 Tarihli Basın Açıklaması’ ifadeleri yer alan paylaşımında şunlar kaydedildi: “Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ’ın 15.01.2021 günü uğradığı fiziki saldırıyla ilgili olarak 27.01.2021 günü dört şüpheli daha yakalanarak gözaltına alınmıştır. Şüpheliler, müdürlüğümüzdeki işlemlerinin ardından cumhuriyet başsavcılığına sevk edilecektir.”