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Yaramazlara biraz batar!

LGS sınavı birinci dönem müfredatından yapılacak

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, LGS kapsamındaki merkezi sınavın sadece birinci dönem müfredatından yapılacağını açıkladı.

Fotoğraf: DHA (arşiv)

Dün, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın başkanlığındaki bilim kurulu toplantısına katılan Selçuk, eğitime verilen aranın uzatıldığını, okulların 30 Nisan’a kadar kapalı olacağını duyurmuştu.

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Selçuk, 7 Haziran’da yapılması planlanan liselere giriş sınavlarının ertelenip ertelenmeyeceği sorusuna şu yanıtı verdi: “Bu sınavlar konusu işin başından beri gündemimizde. Prensip olarak biz hep sınavın zamanında yapılmasını önemseriz, çocukların psikolojisi açısından. LGS’nin ne şekilde yapılacağına dair üç senaryomuz var. Bu senaryolara bağlı olarak paketlerimiz var. Bu anlamda sınavların ertelenmesi veya ertelenmemesi tamamen buradaki bilimsel metodoloji sonucunda ortaya çıkacak kararlara bağlı. Kararlar ne olursa olsun tedbirimiz hazır.”

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), 25- 26 Temmuz’a ertelenmişti.

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