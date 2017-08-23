Selçuk İnan’ın şahidi Arda Turan: Onu formamızdan atacaksak bile saygıyla yapalım 

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Barcelonalı futbolcu Arda Turan, Galatasaray’da taraftarla arasında soğuk rüzgarlar esen ve takımdan ayrılabileceği konuşulan yakın arkadaşı Selçuk İnan’a arka çıktı.

‘O benim gibi değil, üzülünce susar’

Instagram hesabından İnan’ın fotoğrafıyla birlikte paylaştığı mesajda “Bak kardeşim konu ben değilim… Gerçi ben takımı karıştırdım, grupçuluk yaptım, özel hayat, bir de takımı yavaşlatma meselesi var… Basın dedi ya biz de o saygıdan bir şey demedik, inanın söyleyin” diyen Turan şöyle devam etti: “Bu fotoğrafta gördüğünüz adamla bu konuları hiç konuşmadım. O benim gibi değil üzülünce susar. Ama benim hatırladığım, Avrupa’ya geldiğim günden beri bütün mazide bu adam var… Bize gelirken ona nasıl yalvardığımı unuttum bile.”

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‘Formamızdan atacaksak bile saygıyla yapalım’

Sarı-kırmızılı taraftarlara “Onu sevmeyebilirsin; kötü mü oynadı, evet! Bence de biraz ama kardeşim ne oluyor ya, ne olmuş bize” diye seslenen Barcelonalı futbolcu şunları yazdı: “Şu dördüncü yıldızı ilk biz takalım diyen biz değil miydik? Son 10 kupayı bize kim kaldırdı, kimdi mimarlarından biri? Ne oldu bizim vefamıza, biz hep kazanınca mı Galatasaraylıyız bak…! Onu kalbimizden, hayatımızdan, formamızdan atacaksak bile saygıyla yapalım. Hak ettiği bu. Sadece birazcık saygı. Sana ne deme bana; senin gibi Galatasaray taraftarıyım, hakkım var. Senin bize küfür etmeye hakkın olduğu gibi. Ben Galatasaray taraftarıyım ve hep önünde saygıyla eğileceğim. (Yine kaşındım ama ne yapayım bu benim. Hissettiğimi söylemezsem ölürüm)”