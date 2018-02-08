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Yaramazlara biraz batar!

Selçuk Erez: Okuyunca, Hz. Muhammed’in kökten dinci olmadığını anlıyoruz

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“Binbir Hadis”i okuyunca, Hz. Muhammed’in kökten dinci olmadığını, dinin tek ve dondurulmuş yorumunu savunmadığını, yorumların zamanla değişebileceğini bildiğini anlıyoruz.

Bunlardan habersiz olan Diyanet, vatandaşlara, her şeyi, mesela nasıl oturup kalkacaklarını, burunlarını nasıl sileceklerini sormamaları gerektiğini bildireceğine hâlâ “Kadınların kaşlarını almalarının caiz olup olmadığı” gibi soruları soranlara “Mecbur değilsen kaşını, bıyığını, tüylerini aldırmak günahtır ama psikolojini bozacak kadar kötüyse aldırabilirsin” gibi cevaplar vermektedir.

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Diyanet, sol elin kötülüğünü anlatadursun, biz sol elin ve sol kolun insan sevgisini, eşitliği, insanın insanı sömürmesine karşı çıkılması gerektiği inancını simgelediğini biliyoruz ve bu nedenle sol elimizi ve sol kolumuzu, 1 Mayıs’ta ve insan haklarının, demokrasi, barış ve adalet özleminin dile getirildiği her yerde ve her alanda havaya kaldırmaktan da asla vazgeçmiyoruz!

Selçuk Erez’in yazısı


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