Selçuk: Değişiklik yok, 21 Eylül’de belirli sınıflarda eğitimi başlatacağız

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okulların açılış tarihiyle ilgili daha önce açıklanan 21 Eylül tarihini teyit ederek, “21 Eylül’de belirli sınıflarda eğitimi başlatacağız. Şu an bir değişiklik yok” dedi.

İstanbul’da bir sunum yapan ve sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Selçuk, “Hiçbir çocuğumuzu veya öğretmenimizi riske atan bir karara imza atmayız” ifadelerini kullandı.

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Selçuk’un açıklamalarından satır başları şöyle:

*Yüz yüze mümkün değilse uzaktan eğitimin hakkını vereceğiz.

*Bilim Kurulu’nun tavsiyesiyle küçük sınıflarla ilgili başlama noktasında çok daha kararlıyız.

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*Yeni öğretim yılında öğrencilere uyum konusunda paketler hazırladık.

*Canlı sınıfla ilgili imkanlarımızı asgari 10-12 kat artırıyoruz.

*EBA’ya erişemeyeneler için 5 bin 200 destek noktası hazır.

*İlk kez çocuklarımıza ders kitabının dışında öğrenci çalışma kitabı da verilecek.

*Öğretmenlerin okula gitmeyi istememesi gibi bir durum sözkonusu değil.

*Sınavlarda uzaktan eğitim konularından da sorumlu olunacak.

*(60 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan öğretmenlerle ilgili soruya yanıt olarak) Kamu personeline ilişkin genelge üç gün önce yayınlandı. O yayınlanmadan önce kararımızı almıştık bu öğretmenlerimizin idari izinli sayılmasıyla ilgili.

*Okul en güvenli yer. Personel, dezenfektan, maske sorunu varsa bu benim sorumluluğumdur.

*(Özel okulların indirim yapıp yapmayacağıyla ilgili soruya yanıt olarak) Özel okullarla ilgili olarak defalarca toplantılar yapıp, her bir okulun ayrı ayrı şartları nelerdir, konumu nedir, ücreti nedir… Bunlarla ilgili çözümleme çalışmaları yapıldı ve temsilcilerle uzun soluklu çalışmalar gerçekleştirildi. Ve biz özel okulların velilerin talepleri noktasında, tedbirler alması noktasında beklentilerimizi net olarak ifade ettik. Onların da geçen hafta deklarasyonu oldu. Ve biz bu talebe uyarak, özel okullarda indirim yapması konusunda; okula göre değişecek bir durum söz konusu. Ama her okulun bunu yapması konusunda okul temsilcilerinin bir mutabakatı var.