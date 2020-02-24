Selçuk Candansayar: RTE, kendisine karşı olanların bir araya gelmesi için sistemli bir siyaset uyguluyor

RTE, kendisine karşı olanların bir araya gelmeleri için son derece sistemli bir siyaset uyguluyor. Kendisine karşı olanların, aralarındaki farklılıkları askıya alarak, hatta bu farklılıklardan vazgeçerek güçlerini birleştirmelerini destekliyor! O kadar güçlüyüm, o kadar zalimim ki hiçbiriniz beni tek başına yenemezsiniz, benimle ancak bir araya gelerek mücadele etmeye yeltenebilirsiniz mesajını her yolla pompalıyor.

Onun zorbalığı karşısında kendisini güçsüz ve çaresiz hissedenler ancak başkalarıyla birleşirlerse onun hakkından gelebilecekleri yanılsamasına kapılıyorlar. Hani bir oku kırmak kolaydır ama on oku aynı anda kıramazsın, Dede Korkut hikayesi vardır ya, o misal.

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Selçuk Candansayar’ın yazısı