Selçuk Candansayar: Öyle koşullar oluşuyor ki, sokaktaki insan faşizmi ‘ister’ hale geliyor

Faşizm kolay kolay tepeden, darbe ile gelmiyor. Bir tür kuluçka dönemi olmadan doğmuyor.

Sıradan insan, çoğu zaman istediğinin faşizm demek olduğunun farkında bile olmadan onu tek kurtuluş seçeceği olarak görmeye hazırlanıyor. Kuluçka döneminin ‘bilerek, planlı ya da kendi dinamikleriyle’ gelişmesinin önemi yok. Öyle koşullar oluşuyor ki, sokaktaki insan, aklına ‘kendiliğinden geliveren’ çözümler aracılığıyla faşizmi ‘ister’ hale geliyor.

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Hızla artan çocuk tecavüzleri ve kaçırmalarına bu gözle baksak ne göreceğiz? En zayıf olan çocukların sokakta hedef alınması, sadece sokağa çıktığı, otobüse bindiği için kadınların tacize açık hale gelmeleri ne anlatıyor? Yakalanan tacizcilerin ‘polis ellerinden alana kadar’ sıradan insanlarca öldüresiye dövülmeleri ile birlikte düşünelim. Yaşadığımız mahallenin/ ülkenin içimizdeki düşmanlar yüzünden ölümcül tehlikelerle dolup taşması ‘bir büyük koruyucu cezalandırıcıya’ olan arzuyu biçimlendirmiyor mu?

Selçuk Candansayar’ın yazısı