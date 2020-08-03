Diken

Yaramazlara biraz batar!

Selçuk Candansayar: İnsanlar ya da toplumlar yozlaşmaz, değişir

Türkiye toplumunun derin bir ‘yozlaşma’ içinde olduğundan dertlenenler az değil. Özellikle “muhafazakar- dindar” kesime yönelen bu suçlama, en çok da aynı kesimin ‘yazıp çizenlerince” dillendiriliyor.

Yozlaşma (dejenerasyon), doğasında, soyunda bulunan iyi nitelikleri sonradan yitirmek, soysuzlaşmak demek. Bugün Türkiye toplumunda olup bitenleri bu kavramla açıklamaya/ anlamaya kalkmanın yeni tür bir gericiliğe kapı açtığını düşünüyorum.

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Kurumların yozlaşmasından söz edilebilir ama toplumun, bireyin yozlaşmasından söz edilemez bence. (…)

İnsanlar ya da toplumlar, yozlaşmazlar, değişirler.

Selçuk Candansayar’ın yazısı

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