Selçuk Candansayar: Erdoğan’ın ‘gideceği’ algısı her defasında boşa çıktı

RT Erdoğan’a, neredeyse iktidara geldiği günden bu yana karşıtlarınca “ha gitti, ha düşecek” gözüyle bakılıyor. (…) RTE ile ilgili ikincil yargı da onun birilerince kullanılan bir araç olduğu ve işlevi bitince işinin de biteceği oldu. Dünya kapitalist sisteminin aracı, Fethullahçıların aracı, liberallerin aracı diye sıra sıra uzatılabilir liste.

Bu iki yargı ya da öngörü de her defasında boşa çıktı. Bütün bu zaman boyunca RTE kendisini araçsallaştırmayı umanları kendi bekasının aracı haline getirmeyi başardı.

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“Kemalistlerle” mi hesabı var, liberallerle çalıştı, milliyetçileri mi yutmak istiyor Kürtlere yaklaştı, dincileri mi ele geçirmek istiyor Fethullahçılara kucak açtı; sonrasını biliyoruz.

Mitolojide “Proteus” adlı çok bilinmeyen bir tanrı var. Bir kılık değiştirme uzmanı. Tek becerisi her canlının şekline bürünebilmesi.

Derdim moral bozmak ya da RTE güzellemesi yapmak değil. Ama bu özelliğinin tehlikesini aklımızda tutmak zorunlu diye düşünüyorum.

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Selçuk Candansayar’ın yazısı