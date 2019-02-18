Diken

Yaramazlara biraz batar!

Selçuk Candansavar: Yeni seçkinler!

Zamane kodaman siyasetçisi yanında korumaları  Manyetik Rezonans (MR) çekimi için gelmiş. Doktor, her hastada olduğu gibi çekim öncesi bilgilendiriyor.

Sürecin aşamalarını anlatıp, yaklaşık 15 dakika süreceğini söylüyor. Kodaman, biraz sitemkar, soruyor, “bize de mi 15 dakka!” Doktor ilkin anlamıyor, soran gözlerle bakıyor. Kodaman mütebessim, “yani doktor bizimkini de herkesi çektiğin kadar mı çekeceksin?”

Reklam

Bilindik ve anlaşılabilir bir iktidar şımarıklığı ya da güç sarhoşluğundan, ayrıcalık hissinden daha derin bir “karakter örüntüsü” var.

Selçuk Candansavar’ın yazısı

Reklam

SON HABERLER

Kuran kursunda cinsel istismar davası: İki sanığa hapis, üç sanığa beraat

Konya’da, 16- 18 yaşlarındaki beş öğrencinin, yatılı Kuran kursunda 11- 12 yaşlarındaki beş erkek öğrenciye cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davada mahkeme, Ö.Ş. ve E.A.’ya, ikişer yıl altışar ay hapis cezası vererek, cezalarını erteledi. Tutuksuz üç sanığın ise haklarında şikayet olmaması nedeniyle beraatine karar verdi.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...