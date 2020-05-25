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Yaramazlara biraz batar!

Selçuk Candansavar: Artık salgın gerçeğiyle yaşamak zorundayız

Wuhan’daki ilk vakadan bu yana yaklaşık 5 ay geçti. Artık “korona dünyası” diyebilmemiz için yeterli bir süre. Sayılarda dalgalanmalar olsa da salgın(lar)ın bir bitiş zamanı olmayacak gibi. Belki adı SARS- Cov-19 olmayacak, başka adlar, türler ya da görünümler altında ortaya çıkacaklar ama artık hep olacaklar.

Tarihin “ölümcül salgın hastalıklar” dönemine girildiğini söylemek için çok veri var. Salgına yol açan, insan ve doğa düşmanı üretim ve yönetim sisteminde radikal bir değişim olmadığı sürece, bu gerçekle yaşamak zorundayız.

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Selçuk Candansavar’ın yazısı

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