Selçuk: Birinci dönem sınavları 31 Aralık’tan sonra yapılacak; iptal edilmedi ertelendi

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, birinci dönem sınavlarının 31 Aralık’tan sonra yapılacağını duyurdu.

Fotoğraf: AA

Covid-19’la mücadele için açıklanan yeni önlemler kapsamında yüz yüze eğitime ara verilmiş, yıl sonuna kadar uzaktan eğitim yapılmasına karar verilmişti.

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‘İptal olmadı, sadece ertelendi’

Sınavlarla ilgili kararı Twitter hesabından duyuran Selçuk, öğrencilerden çalışmaya devam etmelerini istedi. Selçuk şu ifadeleri kullandı: “Çocuklar, sınavları erteleme sebebimiz, sağlığınızı koruma sorumluluğumuzdur. Sizin sorumluluğunuz dersleri takip edip tekrarlar yaparak bize yardımcı olmak. 1. dönem sınavlarınız 31 Aralık’tan sonra yapılacak. Unutmayın, iptal olmadı, sadece ertelendi. Okumaya, çalışmaya devam.”