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Selcan Taşçı Hamişoğlu: İttifak kurulması olası partilere teşvik primi veriliyor

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Yüzde 50+1’e talip olan partinin ‘ittifak’ların önünü açmaktan bahsetmesi ne denli gülünç ise, “terörün siyasallaşması” tehlikesine karşı ezelden beridir ‘baraj’ yanlısı olan partinin de terörün siyasi uzantılarının en etkin olduğu dönemde barajı düşürmekten söz etmesi de o denli gülünç…

Sağır sultan bile biliyor ki, bütün bunlar “sardı korkular” şarkısı eşliğinde hazırlanan “cumhurbaşkanı seçimi için ittifak kurulması muhtemel partilere, genel seçim için teşvik pirimi projesi”nin gereği!

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Seldan Taşçı Hamişoğlu’nun yazısı

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