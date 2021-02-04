Selcan Taşçı Hamşioğlu: ‘Uygulayıcı kafa’ değişmedikçe metin değişmesinin anlamı olabilir mi?

Temeli hukuk olan bir devlette başta yasalar ve anayasa olmak üzere, tüzük, yönetmelik, kararname gibi ‘yazılı metinler’ elbette önemlidir.

Ama… Ve yazık ki…

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Belirleyici olan, bunlardan ziyade, bunları uygulamakla yükümlü olan makamları tutmuş zihniyet ve onun sergilediği iradedir!

Adalet Bakanı dahil birçok hukukçunun ama açık seçik, ama ima yoluyla sorunun yasalardan çok uygulamadan kaynaklandığını kabul ettiği bir ortamda, ‘uygulayıcı kafa’ değişmediği müddetçe, onun önüne konulacak yahut uyması şart koşullaşacak metinlerin değişmesinin bir anlamı olabilir mi?

Selcan Taşçı Hamşioğlu’nun yazısı