Selcan Taşçı Hamşioğlu: Torosların evladı güçlüdür.. diren Muhittin başkan

Yüksek siyaset mahallesinden gelen korona haberlerindeki hakim kanıksama dilini, alışmanın verdiği o buz gibi üslubu delip geçti Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek.
Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan’ın, Böcek’in “malesef entübe edildiği” açıklamasını okurken bana olan da buydu; içim cız etti. Ezildi.
Yakalanalım veya yakalanmayalım; her birimizin hayatlarını, alışkanlıklarını, standartlarını, beden değilse ruh sağlığını alt üst eden koronavirüsünün inadı malum; ama Muhittin Böcek‘inki de “yörük inadı”…
Ben ona güveniyorum.
Güçlüdür Torosların evladı; mücadelecidir…
Diren Başkan…
Dayan Başkan…
Kendilerini “babacanlığına” emanet eden yüzbinlerce Antalyalıyı yarı yolda bırakma; sana yakışmaz Başkan…