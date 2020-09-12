Selcan Taşçı Hamşioğlu: Torosların evladı güçlüdür.. diren Muhittin başkan

Yüksek siyaset mahallesinden gelen korona haberlerindeki hakim kanıksama dilini, alışmanın verdiği o buz gibi üslubu delip geçti Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek.

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan’ın, Böcek’in “malesef entübe edildiği” açıklamasını okurken bana olan da buydu; içim cız etti. Ezildi.

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Yakalanalım veya yakalanmayalım; her birimizin hayatlarını, alışkanlıklarını, standartlarını, beden değilse ruh sağlığını alt üst eden koronavirüsünün inadı malum; ama Muhittin Böcek‘inki de “yörük inadı”…

Ben ona güveniyorum.

Güçlüdür Torosların evladı; mücadelecidir…

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Diren Başkan…

Dayan Başkan…

Kendilerini “babacanlığına” emanet eden yüzbinlerce Antalyalıyı yarı yolda bırakma; sana yakışmaz Başkan…

Selcan Taşçı Hamşioğlu’nun yazısı