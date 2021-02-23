Selcan Taşçı Hamşioğlu: Sizin usulünce helalleştikleriniz can da bizim kaybettiklerimiz patlıcan mı?

Hepinizin yakınında, pandemi günlerinde cenaze kaldıran eşi, dostu, yakını, mesai arkadaşı, konu-komşusu, birileri olmuştur illa; bir eş, bir evlat, bir ana-baba, bir kardeş olarak ‘son görevlerini layığıyla yerine getirememenin’ o insanlarda nasıl bir ızdıraba yol açtığını görmüşsünüzdür. Paylaşamadıkları acılarının nasıl daha da ağırlaştığını…Karantina yalnızlığının nasıl katladığını sancılarını… Bütün bu tanıklıklarımızın gereği olanı sormayalım mı; Bu nasıl bir insafsızlıktır?

Sizin usulünce helalleştikleriniz can da bizim kaybettiklerimiz patlıcan mı?

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Selcan Taşçı Hamşioğlu’nun yazısı