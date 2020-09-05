Selcan Taşçı Hamşioğlu: Müyesser Yıldız, cezaevinden ‘Üzülmesin’ diye haber yollamış

Adli yıl açılış töreninde atılan “adalet”, “ceza adaleti”, “hedef süre”, “reform” nutukları üzerine, tutukluluğu, daha hakkında iddianame bile yazılmadan cezaya dönüşen gazeteci Müyesser Yıldız’ın durumunu hatırlatmıştım.

Müyesser Abla, tutulduğu Sincan Cezaevi’nden, “Hiç üzülmesin” diye haber göndermiş:

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Elçiye zeval olmaz, Müyesser Abla, ilettiği notta bir de şöyle bir soru yöneltmiş:

“Adli yıl açılışı nedeniyle Saray’a Danıştay’dan giden oldu mu? Kimler gitti?”

Malum, Kültür Varlıkları Koruma Yüksek Kurulu (KVKYK),“SİT alanlarına kamu hizmet binası yapılabileceğine” dair bir ilke kararı alarak Atatürk Orman Çiftliği arazisi üzerine “Külliye” inşa etmekteki “mahsur”u ortadan kaldırmış, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu ise KVKYK kararının hukuka aykırı olduğuna hükmetmişti. Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan karar düzeltme istemi de yine Danıştay tarafından geri çevrilmişti.

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Selcan Taşçı Hamşioğlu’nun yazısı