Selcan Taşçı Hamşioğlu: Milletvekili AK Parti’den ayrılırsa ‘hain’, CHP’den ayrılırsa ‘kahraman’

AK Parti’yi bölmesi söz konusu olan siyasi partiler için milletvekili transferini en ağır ifadelerle eleştirenler şimdi Muharrem İnce’nin kaç milletvekili koparabileceğine dair ‘vekil toto’ oynuyorlar. Ellerini ovuşturuyorlar.

CHP’den kopacağını öne sürdükleri vekilleri parlatmaya doyamıyorlar.

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Milletvekili; AK Parti’den ayrılırsa, ‘hain’… CHP’den ayrılırsa, ‘kahraman’…

O çok arzu ettikleri Etik Yasası çıkmış olsa ne olacaktı acaba? Yasayı, Gelecek ve Deva Partilerine geçmek isteyen vekiller için işletip, İnce’nin yahut Sarıgül’ün partisine geçmek isteyenler için işletmeyecekler miydi?

Selcan Taşçı Hamşioğlu’nun yazısı