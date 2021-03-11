Selcan Taşçı Hamşioğlu: MHP’yi kızdırmak istememesi anlaşılır bir hâl

AK Parti Genel Başkanı’nın, ‘kendilerinden önceki iktidarı’ son derece ağır bir dille suçlarken, o gün, o iktidarın üç ortağından biri olan ve bugün Cumhur İttifakı dahilinde müttefik olduğu MHP’yi kızdırmak istememesi anlaşılır bir hâl.

Velakin, sırf bu nedenle, 2003 yılında hükümet olmuş bir partinin, ekonomi yönetimini en son ’90’lar’da iktidar/hükümet ortağı olan CHP’den devraldığını söylemesi olacak iş mi? Bu nevi siyasi çarpıtmalara, yönlendirmelere ‘Milletin aklıyla/zekasıyla/algısıyla alay etmeme’ kriteri getirmenin vakti gelmedi mi?

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Selcan Taşçı Hamşioğlu’nun yazısı