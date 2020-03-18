Selcan Taşçı Hamşioğlu: Kıyametimizin parsasını bile toplamaya başladı kapitalizmin askerleri

Hem baksanıza…

– Evet Koronavirüsü bazı Amerikalıları da hasta etti ama- Dünya Sağlık Örgütü’nün remdesiviri ‘Covid-19’a karşı tek ilaç’ olarak açıklamasından sonra, 200 dolardan 62 dolarlara düşen hisseleri hızla fırlayan ilaç firması Gilead Sciences gibi -gazeteci Aytunç Erkin’in ifadesiyle- ‘hayat öpücüğü’ kondurulmuşçasına hızla iyileşenler de yok değil ABD’de…

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Biz kendi naif dünyalarımızda makarna-nohut-maske fırsatçılarıyla uğraşaduralım, kıyametimizin parsasını bile toplamaya başladı kapitalizmin askerleri!

Selcan Taşçı Hamşioğlu’nun yazısı