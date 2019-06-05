Selcan Taşçı Hamşioğlu: Keskin seçimlerinde AKP’li sandık görevlileri açıktan oy kullandırdı

İYİ Partili adayın kazanması üzerine AK Parti’nin itirazıyla yenilenen Kırıkkale/Keskin seçimlerini yerinde izleyen avukatlardan dinledim:

– AK Partili sandık görevlileri açıktan oy kullandırdılar.

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– TRT kamerasını sandığın bulunduğu yere soktular.

– Sandığa seçmenle birlikte girmeye çalıştılar.

– Seçmen kağıtlarını dağıtan muhtarlardan biri, AK Parti militanı gibi, oy kullanmaya gelenleri “ampule bas, ampule bas” diye yönlendirdi.

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Seçimi izleyenlerin anlattığına göre eğer seçim hakimi gelip de “Devleti ayaklar altına aldıramazsınız. Tutanak tutacaksınız.” iradesi ortaya koymasa, ağır baskı altındaki sandık kurulu başkanları tutanak da tutmayacaktı.

Selcan Taşçı Hamşioğlu’nun yazısı