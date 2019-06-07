Selcan Taşçı Hamşioğlu: İslamiyet’te Şeker Bayramı yok da, eğit diye emanet edilen çocuğu cariyeleştirmek var mı?

Diyanet İşleri Başkanımız böyle buyurmuş; İslamiyet’te “Şeker Bayramı” diye bir bayram yokmuş.

Bu ifade Ramazan’ın kutsallığını hafifletiyormuş!

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İslamiyet’te, bebeklerin kolundan, bacağından tahrik olup, şehvete kapılıp onları istismar etmek var mı peki?

İslamiyet’te, okut diye, eğit diye sana emanet edilen çocuğu cariyeleştirmek var mı?

İslamiyet’te, İslamiyet’in ilk emrine uymak derdindeki çocukları diri diri yakmak pahasına kaçak bina yapmak, kaçak elektirik kullanmak, usulsüz doğalgaz kullanmak var mı?

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İslamiyet’te, başını örtmeyen kadını kiralık-satılık ilan etmek var mı?

İslamiyet’te, ‘dayak’ kadının şükretmesi gereken bir ‘ilgi, sahiplenme biçimi’ mi?

İslamiyet’te, devletin malı deniz mi?

İslamiyet’te, seçilmiş insanların kazanılmış haklarını yani kul hakkını hem de Ramazan günü afiyetle yemek sevap mı?

Selcan Taşçı Hamşioğlu’nun yazısı