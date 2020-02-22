Selcan Taşçı Hamşioğlu: Ceren Damar Şenel’in yargılanışına tanık olmak durumunda kaldık saatlerce

Sanık Hasan İsmail Hikmet, salona iki jandarmanın kolunda girdi; ayakta durmakta güçlük çekiyor gibiydi.

Çankaya Üniversitesi yöneticileri, Hukuk Fakültesi hocaları ve öğrencileri, eski CHP Milletvekilleri Mahmut Tanal, İlhan Cihaner, Mustafa Balbay, Aylin Nazlıaka ileçok sayıda sivil toplum kuruluşu temsilcisinin de izlediği duruşmada, zaman zaman “Acaba yanlış salona mı geldim” diye endişe ettim.

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Zira, öyle bir savunma vardı ki, sanıktan ziyade maktul Ceren Damar Şenel’in yargılanışına tanık olmak durumunda kaldık saatlerce; hemen sindirilemez, en bel altı, en provokatif ifadelerle.

Selcan Taşçı Hamşioğlu’nun yazısı