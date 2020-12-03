Selcan Taşçı Hamşioğlu: Canlı yayında söylenen sözlerden o kanal mesul tutulabilir mi?

RTÜK, CHP Milletvekili Ali Mahir Başarır’ın, Tank Palet fabrikasının Katarlılara satışıyla ilgili olarak sarf ettiği sözlerden dolayı Habertürk’e ‘Devletin varlık ve bağımsızlığına, ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne aykırı’ yayın cezası vermiş. Başarır’ın sözlerinin de bu anlama geldiğini düşünmemekle birlikte içeriğinden bağımsız olarak soruyorum: Bir milletvekilinin (veya gazeteci, akademisyen, herhangi başka bir yorumcunun), canlı yayında, yani kanalın sansür uygulamasının da söz konusu olamayacağı bir ortamda söylediği sözlerden ötürü o kanal mesul tutulabilir mi?

Velev ki o sözler, tam da RTÜK’ün iddia ettiği gibi; kanal ne yapabilirdi? Şalteri mi indirecekti? (Kaldı ki, yayındaki sunucu bu sözleri onaylamak bir yana yanlış anlaşılabileceği uyarısını da yaptı, izah fırsatı da verdi…) Bu cezanın gerekçesi, muhalifleri konuşturmuş olmak olsa, çok daha uygun olmaz mıydı duruma?

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Selcan Taşçı Hamşioğlu’nun yazısı