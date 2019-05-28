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Yaramazlara biraz batar!

Selcan Taşçı Hamişoğlu: Yıldırım’ın yerinde olsam yol arkadaşlarıma hesap sorarım

İstemeye istemeye aday olduğu her halinden anlaşılan bir yarışta, kazanmadığı bir koltukta oturmak konusunda ısrarlı olmayacağı zannedilirken yaptığı şaşırtıcı çıkışlarla, yine AK Partili olmayan kesimlerde oluşturduğu ‘Binali Bey yapmaz’ güvenini kaybetmiştir.

Kaybedilen koltuk, makam, mevki hepsi yeniden kazanılır bu manada Ekrem Bey için her zaman bir şans vardır da, Binali Bey, Türkiye’nin bütün koltukları makamları, mevkileri ona tahsis edilse bile, bu güveni yeniden nasıl kazanır?

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Ben sayın Yıldırım’ın yerinde olsam, başka kimseye değil; her şey mübah kafasıyla, beni elimde avucumdaki toplumsal sempatiden de eden ‘yol arkadaşlarım’a hesap sorarım:

Bir siyasetçi için, üstelik de ‘halk tipi’ bir siyasetçi için bundan büyük kayıp, bundan hazin yenilgi, bundan ağır mağduriyet mi olur?

Selcan Taşçı Hamişoğlu’nun yazısı

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