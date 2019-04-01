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Yaramazlara biraz batar!

Selcan Taşçı Hamişoğlu: ‘YAVAŞ YAVAŞ’ alışırlar artık yeni duruma

İstanbul, AK Parti açısından her zaman “en önemli” oldu. Ancak, 31 Mart gecesi AK Parti, Ankara’yı kaybettiğine mi daha çok üzülmüştür, İstanbul’u -kazandıysa tabii Ekrem İmamoğlu, açıklanan sonuçların manipülasyon olduğunu savunuyordu- kazandığına mı derseniz; duygu yoğunluğu açısından emin olun Ankara’yı kaybetmenin acısını unutturamamıştır İstanbul’un kazancı. Malum, Ankara’da seçime değil “meydan savaşı”na gidiyor havası yaratmışlardı.

Mansur Yavaş, Ankaralıların gözünde zaten 2014’te de kazanmıştı. Dün gece, hak ettiğini gecikmeli teslim aldı. Bu arada Cumhur İttifakı’nın 24 Haziran’da Ankara’da yüzde 53,35 aldığını, MHP’nin ilçe belediyelerde ulaştığı oranlarla kendi oyunu koruyor gözüktüğünü düşünürsek, AK Parti Ankara’da da ciddi sarsılmış durumda.

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“YAVAŞ YAVAŞ” alışırlar artık yeni duruma.

Selcan Taşçı Hamişoğlu’nun yazısı

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İstanbul’da Yıldırım ve İmamoğlu başa baş

İstanbul’da oyların yüzde 11.1’i sayıldı. Buna göre ‘cumhur ittifakı’nın AKP’li adayı Binali Yıldırım yüzde 52.48 ile birinci, ‘millet ittifakı’nın CHP’li adayı Ekrem İmamoğlu yüzde 44.79 ile ikinci sırada.

Ankara’da Yavaş kazandı

Seçim sonuçlarına ilişkin tüm verilerin kaynağı Anadolu Ajansı’dır. Ankara’da sandıkların yüzde 99.81’i açıldı. Buna göre ‘millet ittifakı’nın CHP’li adayı Mansur Yavaş yüzde 50.90 ile birinci, ‘cumhur ittifakı’nın AKP’li adayı Mehmet Özhaseki yüzde 47.06 ile ikinci sırada.

İzmir’de CHP’li Soyer kazandı

Seçim sonuçlarına ilişkin tüm verilerin kaynağı Anadolu Ajansı’dır İzmir’de oyların yüzde 99.79’u sayıldı. Buna göre ‘millet ittifakı’nın CHP’li adayı Tunç Soyer yüzde 58.02 ile birinci, ‘cumhur ittifakı’nın AKP’li adayı Nihat Zeybekci yüzde 38.62 ile ikinci sırada.

Bursa’da AKP’li Aktaş kazandı

Bursa’da oyların yüzde 28.5’i sayıldı. Buna göre ‘cumhur ittifakı’nın AKP’li adayı Alinur Aktaş yüzde 49.82 ile birinci, ‘millet ittifakı’nın CHP’li adayı Mustafa Bozbey yüzde 46.6 ile ikinci sırada.

Adana’da CHP’li Karalar kazandı

Seçim sonuçlarına ilişkin tüm verilerin kaynağı Anadolu Ajansı’dır Adana’da sandıkların yüzde 96.20’si açıldı. Buna göre ‘millet ittifakı’nın CHP’li adayı Zeydan Karalar yüzde 53.25 ile birinci, ‘cumhur ittifakı’nın MHP’li adayı Hüseyin Sözlü yüzde 43.10 ile ikinci sırada.

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