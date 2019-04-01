Selcan Taşçı Hamişoğlu: ‘YAVAŞ YAVAŞ’ alışırlar artık yeni duruma

İstanbul, AK Parti açısından her zaman “en önemli” oldu. Ancak, 31 Mart gecesi AK Parti, Ankara’yı kaybettiğine mi daha çok üzülmüştür, İstanbul’u -kazandıysa tabii Ekrem İmamoğlu, açıklanan sonuçların manipülasyon olduğunu savunuyordu- kazandığına mı derseniz; duygu yoğunluğu açısından emin olun Ankara’yı kaybetmenin acısını unutturamamıştır İstanbul’un kazancı. Malum, Ankara’da seçime değil “meydan savaşı”na gidiyor havası yaratmışlardı.

Mansur Yavaş, Ankaralıların gözünde zaten 2014’te de kazanmıştı. Dün gece, hak ettiğini gecikmeli teslim aldı. Bu arada Cumhur İttifakı’nın 24 Haziran’da Ankara’da yüzde 53,35 aldığını, MHP’nin ilçe belediyelerde ulaştığı oranlarla kendi oyunu koruyor gözüktüğünü düşünürsek, AK Parti Ankara’da da ciddi sarsılmış durumda.

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“YAVAŞ YAVAŞ” alışırlar artık yeni duruma.

Selcan Taşçı Hamişoğlu’nun yazısı